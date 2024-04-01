Москва, 1 апреля, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Периоды особо сильной жары в России, вызванные природным явлением Эль-Ниньо, обычно длятся не дольше пары недель. Но бывают исключения. Кроме того, не следует ожидать, что влияние этого эффекта в нынешнем году проявится во всех регионах большой страны одинаково. Такой оценкой поделился с корреспондентом ИА Регнум синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, комментируя сообщение о том, что 2024 год может оказаться теплее предыдущего, несмотря на то, что в 2023-м стал рекордным с точки зрения потепления на планете.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Новые рекордно высокие летние температуры ожидаются в мире в нынешнем году, что связано с сохраняющимся в 2024 году явлением Эль-Ниньо. Об этом сообщили 1 апреля климатологи в интервью агентству РБК.

Тем не менее, как отметил синоптик Ильин, сейчас сложно утверждать, в какой мере последствия Эль-Ниньо затронут Россию. Кроме того, в разных регионах страны оно может проявиться неодинаково. Но если говорить именно о знойной жаре, то она обычно длится сравнительно недолго.

«Как правило, при нормальном течении Эль-Ниньо, например, в Московском регионе невыносимо жаркая погода длится где-то до двух недель. Это происходит где-то в середине лета, причём независимо от того, насколько лето холодное. Но в прошлом году такой период продлился дольше — около трёх недель. Возможно, это было связано с сильным нагревом воздуха в районах земного шара, где наблюдается эффект Эль-Ниньо, и это сказалось, в том числе, на погоде в центральных регионах России. Можно предположить, что и в этом году такой период будет достаточно продолжительным. А вот будет ли он дольше привычных периодов, сейчас пока сложно прогнозировать», — рассказал синоптик.

Также, по словам эксперта, нельзя на несколько месяцев вперёд спрогнозировать, в каких регионах страны влияние Эль-Ниньо будет ощущаться в большей степени, а в какой — в меньшей.

«У нас огромная страна — от Калининграда до Чукотского полуострова, и не факт, что везде это будет настолько ощутимо», — резюмировал Ильин.

Ранее климатологи уточнили, что наиболее теплые годы приходятся на время, когда достигает пика Эль-Ниньо — явление, в результате которого экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного — на величину до 3 градусов. В предыдущий раз сильное Эль-Ниньо отмечалось в 2016 году. Очередное явление, начавшееся в 2023 году, закончится, как предполагается, к середине нынешнего года. Наибольший эффект этого явления обычно приходится на его второй год.

Ранее ИА Регнум также передавало, что, по данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, 1 и 2 апреля днём воздух в Москве в условиях антициклональной малооблачной погоды будет прогреваться до +16…21°. По ночам ожидается не ниже +5…10°, а днём воздух станет прогреваться до +21°. По словам специалиста, дуплетом будут побиты температурные рекорды 1983 и 1951 годов, когда метеорологи зафиксировали +17,8 и 17,4, соответственно.

Ранее Тишковец сообщил, что температура воздуха в апреле в Центральной России превысит норму на два-три градуса, а среднесуточная температура воздуха будет выше +5 °С, и к середине второй недели месяца может почти полностью исчезнуть снежный покров.