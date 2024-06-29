Москва, 29 июня, 2024, 12:41 — ИА Регнум. В России отменят мораторий на ограничение полной стоимости потребительских кредитов, введённый с 16 августа 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.

Vladimir Baranov/Global Look Press

«С 1 июля прекращается действие моратория на применение ограничения ПСК по потребительским кредитам и отдельным видам займов», ― уточнили в регуляторе.

В ЦБ пояснили, что такое решение приняли с учётом достаточно устойчивого уровня рыночных ставок, который сохраняется на протяжении последних пяти месяцев.

В регуляторе сообщили, что не намерены применять меры к кредитным организациям, которые не соблюли ограничения для заёмщиков с повышенной платёжной нагрузкой. Центробанк уведомил кредитные организации об изменении и предложил для расчёта полной стоимости кредита использовать майские среднерыночные значения.

«Полная стоимость кредита по договорам потребительского кредита (займа), заключённым либо изменённым в III квартале 2024 года, не должна более чем на треть превышать среднерыночное значение, рассчитанное Банком России, по соответствующей категории кредита (займа)», ― указали в регуляторе.

Как сообщало ИА Регнум, 16 августа 2023 года ЦБ до конца 2023 года решил не ограничивать полную стоимость кредита по всем категориям потребительских кредитов и отдельным видам займов. Такие меры регулятор принял, чтобы помочь кредитным организациям проще подстраиваться к ключевой ставке.

15 августа на внеочередном заседании Центробанк России повысил ключевую ставку до 12% ― на 3,5 процентных пункта. Это максимальный уровень ставки с мая 2022 года. 7 июня 2024 года ЦБ в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16%.

Президент России Владимир Путин 11 июня подписал закон, который ограничит применение плавающей ставки по кредитам с 1 сентября. Согласно закону, сумма кредита с плавающей ставкой привязана к среднемесячной номинальной начисленной зарплате в целом по стране. Сумма ипотечного кредита с плавающей ставкой не может быть меньше 200 среднемесячных зарплат и больше 1 тыс. среднемесячных зарплат. Кредит не могут выдать на срок больше 20 лет, а ставку не могут увеличить более чем на треть от величины, которую она составляла на момент заключения договора. Максимальное изменение ставки — четыре процентных пункта.

Сумма потребительского кредита не может быть меньше 1 тыс. среднемесячных зарплат. Для потребительских кредитов, а также для ипотечных кредитов с суммой от 1 тыс. зарплат нет ограничений по сроку и ставке кредита.

Изменения распространятся на договоры по кредитам и займам, заёмщиками в которых выступают физические лица и микропредприятия.