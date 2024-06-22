Москва, 22 июня, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, который ограничит применение плавающей ставки по кредитам с 1 сентября. Документ опубликован 22 июня на официальном портале правовой информации.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Законом установлено, что сумма кредита с плавающей ставкой привязана к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в целом по России. Сумма ипотечного кредита с плавающей ставкой не может быть меньше 200 среднемесячных зарплат и больше 1 тыс. среднемесячных зарплат. Кредит не может быть выдан на срок больше 20 лет, а ставка не может увеличиться более чем на треть от величины, которую она составляла на момент заключения договора. Максимальное изменение ставки — четыре процентных пункта.

Сумма потребительского кредита не может быть меньше 1 тыс. среднемесячных зарплат. Для потребительских кредитов, а также для ипотечных кредитов с суммой от 1 тыс. зарплат нет ограничений по сроку и ставке кредита.

Изменения начнут действовать с 1 сентября 2024 года и распространятся на договоры по кредитам и займам, заёмщиками в которых выступают физические лица и микропредприятия.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 марта 2025 года российские граждане смогут устанавливать самозапрет на выдачу им кредитов. Соответствующий закон Путин подписал 26 февраля 2024 года.

В соответствии с законом, подписанным Путиным 24 июля 2023 года, гражданам предоставлено постоянное право на каникулы по выплате потребительских кредитов.