Москва, 16 августа, 2023, 23:45 — ИА Регнум. С 16 августа по 31 декабря 2023 года полная стоимость кредита (ПСК) не ограничивается, соответствующее решение принято советом директоров Банка России, сообщила пресс-служба регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так, на кредитные организации распространяется действие по всем категориям займов.

Для кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов — по всем категориям потребительских займов.

В микрофинансовых организациях решение ЦБ коснётся потребительских займов, обязательства по которым обеспечены ипотекой, а также POS-займов. Ограничения сохраняются по другим категориям ПСК микрофинансовых организаций и по всем категориям ПСК ломбардов. Показатель не может превышать наименьшую из следующих величин: 292% годовых или рассчитанное Центробанком среднерыночное значение ПСК по соответствующей категории потребительского займа, применяемого в квартале, более чем на одну треть.

Регулятор отметил, что принятое решение позволит быстрее ограничить проинфляционные риски, предоставит кредиторам возможность проводить большую гибкость в подстройке процентных ставок, повысит эффективность трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики, а также ускорит влияние решений ЦБ на привлекательность депозитов и темпы роста кредитования.

Действие моратория направлено на адаптацию участников рынка к изменившимся условиям, а выдачу банками кредитов по высоким ставкам будут сдерживать надбавками и другими упреждающими мерами.

Остаётся в силе общее для всех кредиторов требование — процентная ставка по договору потребительского кредита не должна превышать 0,8% в день.

Как сообщало ИА Регнум, доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Коваленко заявила, что в условиях роста курса доллара и евро у Банка России не осталось другого варианта, кроме как в очередной раз повысить ключевую ставку. Эксперт полагает, что сильного спада в потребительских кредитах ждать не стоит, так как произошёл резкий скачок цен, а покупательная способность снизилась, поэтому граждане вынуждены брать различные кредитные продукты на разные цели. По прогнозам экономиста, инфляция затормозится, но немного, так как ретейлеры вряд ли будут сильно снижать цены.

15 августа на внеочередном заседании Центральный банк России повысил ключевую ставку до 12%. Это максимальный уровень ставки с мая 2022 года.