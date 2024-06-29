Вашингтон, 29 июня, 2024, 04:18 — ИА Регнум. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск ответил в социальных сетях на сообщение кандидата в президенты США Вивека Рамасвами, который задался вопросом после дебатов действующего американского лидера Джо Байдена и предыдущего главы Белого дома Дональда Трампа.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Политик поинтересовался у читателей, кто, по их мнению, в реальности управляет Соединёнными Штатами. Маск предположил, что, вероятно, управлением США больше никто не занимается.

«Может быть, никто», — написал он на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня состоялись первые в рамках текущей президентской гонки теледебаты Байдена и Трампа. Политики встречались в городе Атланта (штат Джорждия). Участники мероприятия ответили на большой перечень вопросов, касающийся в том числе таких тем, как экономика, нелегальная миграция, социальное обеспечение и международная политика.

Телеканал CNN позднее распространил информацию о том, что Байден намерен участвовать во втором раунде дебатов, несмотря на то что окружение и опрошенные зрители назвали выступление неудачным.

28 июня спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал членов американской администрации отправить Байдена в отставку из-за его выступления на теледебатах. Он пояснил, что все увидели слабость президента. Джонсон считает, что глава Белого дома не может исполнять свои обязанности, из-за чего в стране сложилась тревожная ситуация.