Вашингтон, 28 июня, 2024, 23:22 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден не планирует отказываться от участия во втором раунде предвыборных дебатов со своим оппонентом на предстоящих президентских выборах Дональдом Трампом. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщил телеканал CNN.

Gerald Herbert/AP/TASS Президент США Джо Байден во время первого тура теледебатов

«Байден всё ещё планирует участвовать во втором раунде дебатов», — сообщил источник телеканала.

Отмечается, что опрошенные зрители, как и окружение Байдена, посчитали выступление действующего президента на состоявшихся дебатах неудачным.

По данным CNN, за организацию и проведение предвыборной кампании Джо Байдена отвечают те же специалисты, которые помогли в 2012 году переизбраться 44-му президенту США Бараку Обаме.

Как передавало ИА Регнум, телевизионные дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом состоялись 27 июня в Атланте (штат Джорджия) в студии телеканала CNN. Соперники на предстоящих президентских выборах ответили на множество вопросов, в том числе на тему экономики, нелегальной миграции, социального обеспечения и международной политики. При этом дебаты сопровождались взаимными обвинениями.

Почти сразу после завершения дебатов предвыборный штаб Дональда Трампа объявил о победе экс-президента. Отмечалось, что Трамп подошёл к дебатам более подготовленным, чем его оппонент, увереннее отвечал на вопросы ведущих и обращался к собственной предвыборной повестке.

По данным CNN, после выступления Джо Байдена в Демократической партии началась «агрессивная паника». Отмечалось, что некоторые источники телеканала оценили состоявшиеся дебаты в крайне резкой и нелицеприятной форме. 28 июня представитель предвыборного штаба Байдена Сет Шустер заявил, что действующий президент не будет выходить из предвыборной гонки, несмотря на состоявшиеся дебаты, которые многие посчитали провальными для американского лидера.