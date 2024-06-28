Москва, 28 июня, 2024, 19:30 — ИА Регнум. В Военном инновационном технополисе «Эра» прошла стратегическая сессия, которую возглавил первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба правительства России.

Правительство России Первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров и генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров

В мероприятии приняли участие высокопоставленные представители министерства обороны и оборонно-промышленного комплекса.

Участники сессии обсудили инновационные решения для носимого вооружения, средств ближнего боя и беспилотных авиационных систем безаэродромного базирования, учитывая опыт их применения в ходе спецоперации. Мантуров подчеркнул важность эффективного взаимодействия между всеми участниками процесса производства продукции ОПК.

«Боевая экипировка, носимое вооружение, средства ближнего боя и беспилотники — всё это очень востребованная, самая массовая номенклатура, используемая в подразделениях Минобороны. Требования ко всем этим средствам динамично меняются. При этом в текущей ситуации время на их доработку исчисляется даже не месяцами, а днями», — заявил Мантуров.

На площадке технополиса «Эра» была представлена обширная экспозиция роботов, ударных и разведывательных беспилотников, средств их обнаружения и противодействия, систем ретрансляции связи и автоматизированные системы управления.

Также были представлены ключевые направления развития боевой экипировки нового поколения. В её состав включена новая система робототехнического обеспечения, которая позволяет военнослужащему эффективно взаимодействовать с подразделениями Вооружённых Сил России. Кроме того, новые виды экипировки могут оснащены элементами с применением искусственного интеллекта.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3898721" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров отметил, что Минобороны совместно с ВПК, правительством и Народным фронтом продолжает важную работу по поиску инновационных решений для обеспечения технологического суверенитета при создании боевой экипировки, вооружения, радиоэлектронной борьбы и комплексов беспилотной авиации.

В рамках экспозиции были представлены различные комплектующие отечественного производства для сборки дронов и готовые беспилотные летательные аппараты с высокими функциональными характеристиками. После практической апробации образцы будут направлены в зону проведения спецоперации.

Отмечается, что вместе с продукцией крупных промышленных предприятий в технополисе были представлены изделия, созданные представителями «народного ВПК». Перспективные образцы были доработаны специалистами технополиса, что позволило улучшить их характеристики и повысить эффективность применения в зоне проведения спецоперации.

Военный инновационный технополис «Эра» является центром передовых идей и прорывных технологий, включая разработки «народного ВПК».

По словам Мантурова, у предприятий, в том числе у малых и средних компаний, есть заделы, компетенции и настрой решать технологические задачи.

«Обязательно нужно продолжать оказывать им в этом максимальное содействие. Отдельно хотел бы сказать, что в текущем месяце указом президента утверждены приоритетные направления научно-технологического развития. А также перечень важнейших наукоёмких технологий. Это должно быть ориентиром нашей работы. Особенно в части развития и использования для решения боевых задач технологий робототехники, искусственного интеллекта, технического зрения, микроэлектроники и фотоники. Здесь важно правильно выстроить канал доведения результатов фундаментальной науки до их прикладного внедрения», — подчеркнул Мантуров.

Как передавало ИА Регнум, на базе индустриального парка СКИП «Мастер» в Ставрополе проходит первый региональный форум, посвящённый развитию рынка БПЛА. Разработчики, производители и пользователи беспилотных авиасистем, представители законодательной и исполнительной власти обсуждают перспективы развития рынка БПЛА в гражданской сфере.

По итогам форума планируется начать создание концепции и стратегии развития беспилотной отрасли в Ставропольском крае. Отдельно в рамках форума обсудят вопросы производства дронов, создания отечественной компонентной базы, специального законодательства.

Президент России Владимир Путин назвал развитие беспилотной авиации важнейшим и перспективным направлением. По поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова на создание производства БПЛА в Кочубеевском округе выделили более 20 млн рублей. В регионе развиваются школы операторов и разработка беспилотников.

Помощник президента России Алексей Дюмин заявил, что Минобороны РФ полностью участвует в процессе производства беспилотников и увеличивает их разновидности. По словам Дюмина, работа в этой сфере отлажена и ведётся по двум направлениям.

Комплекс с беспилотным летательным аппаратом «Гранат-4», который применяется в зоне СВО для наведения артиллерии, запущен в серийное производство. В мае пресс-служба «Калашникова» сообщала о начале применения «Граната» в зоне СВО для наведения корректируемых артиллерийских боеприпасов. В ходе первого же применения был поражен очередной танк Abrams производства США.