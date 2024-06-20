Москва, 20 июня, 2024, 05:55 — ИА Регнум. Минобороны РФ полностью участвует в процессе производства беспилотников и уже увеличивает их разновидности. Подробности рассказал помощник российского президента Алексей Дюмин.

Иван Шилов ИА Регнум Развитие БПЛА в России

По словам Дюмина, работа в этой сфере отлажена и ведётся по двум направлениям.

«Министерство обороны полностью включилось в эту работу и наращивает виды беспилотников. Эта тема стратегического значения», — пояснил помощник Путина.

Второй немаловажный аспект, считает Дюмин, поиск «Кулибиных», которых находят, отбирают. В этом помогает «Народный фронт».

«Он координирует, чтобы без бюрократии, без всяких барьеров выявить эти средства в ускоренном порядке, апробировать, убедиться в их эффективности и наладить серийное производство», — цитирует RT Дюмина.

Как сообщало ИА Регнум, Россия нарастила производство дронов и опережает Украину по их количеству и качеству, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

Причинами торможения процесса совершенствования украинских аппаратов стали непрофессионализм и бюрократизм.

По словам Кривоноса, за это время России удалось перейти на мощный потоковый выпуск. Он утверждает, что только за одни сутки Россия запускает приблизительно 1200 беспилотников.

10 июня в компании-разработчике дронов «Стратим» рассказали о том, что дрон-бомбардировщик «Голубь» успешно испытали в зоне специальной военной операции. Одной из его особенностей является умение автономно распознавать людей в военной форме при помощи нейросети.