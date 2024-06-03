Ижевск, 3 июня, 2024, 20:41 — ИА Регнум. Комплекс с беспилотным летательным аппаратом «Гранат-4», который применяется в зоне СВО для наведения артиллерии, запущен в серийное производство, сообщила 3 июня пресс-служба концерна «Калашников» в своём Telegram-канале.

Концерн «Калашников»

«Концерн «Калашников» запустил в серийное производство модернизированный комплекс с беспилотным летательным аппаратом «Гранат-4», который активно используется нашими подразделениями для круглосуточного ведения воздушной разведки и высокоточного целеуказания в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

В мае пресс-служба «Калашникова» сообщала о начале применения «Граната» в зоне СВО для наведения корректируемых артиллерийских боеприпасов. В ходе первого же применения был поражен очередной танк Abrams производства США.

Как передавало ИА Регнум, в апреле в зоне специальной военной операции начали применять новый ударно-разведывательный гексакоптер МиС-35, выполненный из композитных материалов и представляющий из себя гибрид FPV-дрона, беспилотника Mavic и украинского БПЛА типа «Баба Яга».

В конструкторском бюро «МиС» отметили, что в гексакоптере объединили такие преимущества упомянутых беспилотников, как простота в управлении, возможность получения стабилизированного качественного изображения и помехоустойчивая связь. Сейчас МиС-35 способен нести до 4,5 кг полезной нагрузки, в будущем этот показатель будет увеличен до 15 кг.

В конце апреля в «Центре комплексных беспилотных решений» сообщили, что в зоне специальной военной операции начали применять FPV-дрон «Джокер-10». По словам генерального директора предприятия Дмитрия Кузякина, БПЛА способен в течение месяца находиться в засаде, ожидая дистанционного включения, поскольку оснащён гибернатором. Такое техническое решение позволяет обеспечить безопасность операторов дронов. Полезная нагрузка дрона составляет порядка 5 кг, аппарат способен развивать скорость до 100 км/час, а без нагрузки — до 200 км/час.