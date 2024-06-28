Берлин, 28 июня, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал министра транспорта и цифровой инфраструктуры страны Фолькера Виссинга за подписанное с КНР соглашение о намерениях по обмену данными. Как оказалось, министр заключил меморандум без согласования с председателем правительства. Об этом сообщил телеканал ZDF.

Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС Канцлер Германии Олаф Шольц

Шольц на пресс-конференции по завершении саммита в ЕС признал, что документ подписали без его ведома.

«Существует принцип согласования друг с другом, чего здесь не произошло», ― подчеркнул канцлер.

Газета Handelsblatt сообщила, что действия члена Свободной демократической партии Германии (СвДП) Виссинга подверглись также критике со стороны министерств экономики, внутренних и иностранных дел.

Представитель парламентской группы СДПГ по цифровой политике Йенс Циммерманн заявил, что такие действия вызывают недоумение не только в парламенте, но и у ближайших союзников Германии.

В Пекине 26 июля Виссинг подписал меморандум о намерениях с китайским правительством, который должен привести к решению проблемы трансграничной передачи данных.

Как сообщало ИА Регнум, 16 апреля в Пекине состоялась встреча председателя КНР Си Цзиньпина с Шольцем. В ходе неё стороны обсудили всестороннее развитие двухсторонних отношений и украинский конфликт. СМИ сообщили о провале переговоров канцлера. В сюжете портала Tagesschau отмечено, что Шольц в ходе переговоров не смог добиться успеха и убедить Пекин принять участие в конференции в Швейцарии.

Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что Шольц попытается отдалить Китай от России, но не достигнет успеха. По его словам, попытка канцлера ФРГ, вероятно, закончится тем же результатом, что и попытки президента Франции, председателя Еврокомиссии и главы минфина США.

21 июня в Китай прибыл вице-канцлер Германии Роберт Хабек. В Пекине он провёл переговоры с министром коммерции КНР Ван Вэньтао и председателем Государственного комитета по делам развития и реформ Чжэн Шаньцзе. Премьер Госсовета КНР Ли Цян отменил встречу с вице-канцлером ФРГ, запланированную на 22 июня. Хабек заявил, что ничего не знает о причине отмены встречи.

На пресс-конференции в Шанхае Хабек заявил, что Китаю следует отказаться от поставок в Россию товаров двойного назначения.