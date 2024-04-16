Пекин, 16 апреля, 2024, 08:50 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин принял находящегося в Китае с рабочим визитом канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Michael Kappeler/dpa/Global Look Press Канцлер Германии Олаф Шольц и председатель КНР Си Цзиньпин

Встреча политиков прошла в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине в первой половине дня 16 апреля.

Председатель КНР заявил, что двусторонние связи с Германией будут продолжать стабильно развиваться до тех пор, пока обе стороны будут уважать друг друга и искать точки соприкосновения, сообщило агентство Reuters.

«Мы должны рассматривать всестороннее развитие двухсторонних отношений со стратегической точки зрения и в долгосрочной перспективе», — сказал в ходе встречи Си Цзиньпин.

Олаф Шольц прибыл в КНР 14 апреля с трёхдневным визитом. Это вторая его поездка в Китай в ранге канцлера ФРГ. В поездке его сопровождают три министра, курирующие вопросы окружающей среды, сельского хозяйства и транспорта, а также топ-менеджеры немецких компаний.

Как сообщало ИА Регнум, российский сенатор Алексей Пушков считает, что Шольц, прибывший с визитом в Пекин, попытается отдалить Китай от России, но не достигнет успеха. По его словам, очередная попытка германского канцлера, вероятно, закончится тем же результатом, что и попытки президента Франции Эммануэля Макрона, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы минфина США Джанет Йеллен.

Пушков добавил, что США объявили Китай стратегическим соперником, поэтому поддаваться давлению Запада Пекин не будет — это против его интересов.

Ранее сенатор предположил, что Шольц толком ничего не поймёт в отношениях с Россией до самого ухода со своего поста.

В прошлый раз Шольц посещал Китай в начале ноября 2022 года. Тогда он провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также с китайским премьер-министром Ли Кэцяном.

Канцлер Германии 5 марта заявил о том, что западные страны просят Пекин не направлять вооружение в Россию, а в случае, если поставки все же произойдут, это может привести к «последствиям».