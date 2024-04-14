Москва, 14 апреля, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц, прибывший с визитом в Пекин, попытается отдалить Китай от России, но не достигнет успеха. Об этом сенатор Алексей Пушков заявил 14 апреля в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

По его словам, очередная попытка Шольца, вероятно, закончится тем же результатом, что и попытки президента Франции Эммануэля Макрона, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы минфина США Джанет Йеллен.

«В отличие от России Запад потенциально враждебен Китаю. Никакие переговоры этого не изменят», — написал Пушков.

Он добавил, что США объявили Китай стратегическим соперником, поэтому поддаваться давлению Запада Пекин не будет — это против его интересов.

Трёхдневный визит германского канцлера в Китай начался 13 апреля. Накануне Пушков предположил, что Шольц толком ничего не поймёт в отношениях с Россией до самого ухода со своего поста.

Как сообщало ИА Регнум, 9 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД КНР Ван И заявил, что двусторонние отношения Москвы и Пекина благодаря лидерам стран вышли на беспрецедентный уровень. Стратегическое партнёрство государств, отметил он, превосходит военно-политические союзы времён холодной войны и не направлено против какой-либо третьей стороны.