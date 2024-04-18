Берлин, 18 апреля, 2024, 08:32 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином не смог добиться успеха и убедить Пекин принять участие в конференции в Швейцарии. Об этом говорится в опубликованном 16 апреля сюжете портала Tagesschau, входящего в медиагруппу ARD.

Michael Kappeler/Global Look Press Канцлер Германии Олаф Шольц

По словам корреспондента Йорга Эндрисса, Си Цзиньпин приветствовал прибывшего в Пекин Шольца красивой фразой о весне, однако для последующих переговоров сторон, по его мнению, это было не так.

При этом по итогам встречи с председателем КНР канцлер ФРГ заявил, что убеждён в том, что она заложила «камень в основание фундамента» для продолжения обсуждений этой темы, напомнил корреспондент.

«Канцлер не смог достичь своей цели побудить Китай принять участие в мирной конференции в Швейцарии в ближайшие месяцы», — отметил он.

Эндрисс уточнил, что в конфликте на Ближнем востоке Китай поддерживает хорошие отношения с Ираном и арабскими государствами, а потому, скорее, на стороне Палестины. Ввиду этого Шольц смог только призвать обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи в Газу, назвав это совместным требованием Китая и Германии.

«Переговоры по Украине и Ближнему Востоку не увенчались особыми успехами. Для Шольца к концу его поездки Китай остается влиятельным, но трудным партнёром по переговорам», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 16 апреля Шольц написал, что попросил лидера КНР повлиять на Россию для прекращения украинского конфликта. По его утверждению, это якобы могло бы поспособствовать отводу армии России.

Встреча Си Цзиньпина с Шольцем состоялась 16 апреля в Пекине. В ходе неё стороны обсудили всестороннее развитие двухсторонних отношений и украинский конфликт. По итогам встречи председатель КНР предложил четыре принципа для урегулирования конфликта на Украине и восстановления мира.

Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что Шольц пытается отдалить Китай от России, но не сможет достичь успеха. Политик отметил, что эта попытка закончится так же, как попытки президента Франции Эммануэля Макрона, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы минфина США Джанет Йеллен.