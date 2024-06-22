Берлин, 22 июня, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Премьер Госсовета Китайской Народной Республики Ли Цян отменил встречу с вице-канцлером, главой минэкономики ФРГ Робертом Хабеком во время его визита в Китай, пишет газета Die Welt.

TASS/EPA Ли Цян

Отмечается, что встреча была запланирована на 22 июня, но в итоге не состоится. Как заявил сам Хабек, у него нет ни малейшего понятия, почему встречи не будет.

Согласно информации на сайте минэкономики Германии, вице-канцлер ФРГ в сопровождении немецкой делегации должен был прибыть в Китай в пятницу, 21 июня. Сообщалось, что у Хабека запланирован ряд встреч с китайскими коллегами в Пекине, Шанхае и Ханчжоу.

Как передавало ИА Регнум, 16 апреля канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что попросил лидера КНР повлиять на Россию для прекращения украинского конфликта. По его утверждению, это якобы могло бы поспособствовать отводу армии России.

Встреча председателя КНР Си Цзиньпина с Шольцем состоялась 16 апреля в Пекине. В ходе неё стороны обсудили всестороннее развитие двухсторонних отношений и украинский конфликт. По итогам встречи председатель КНР предложил четыре принципа для урегулирования конфликта на Украине и восстановления мира.

Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что Шольц пытается отдалить Китай от России, но не сможет достичь успеха. Политик заявил, что эта попытка закончится так же, как попытки президента Франции Эммануэля Макрона, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы минфина США Джанет Йеллен.