Москва, 28 июня, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет проверяет российских теннисистов Павла Котова, Аслана Карацева, Веронику Кудерметову и Диану Шнайдер, заявленных Федерацией тенниса России для участия в Олимпийских играх в Париже, сообщил 28 июня президент ФТР Шамиль Тарпищев.

Алексей Филиппов/РИА Новости Вероника Кудерметова

«Те, кто отказался, естественно, выбывают. Теперь проверяют следующих, кто их заменил», — пояснил он ТАСС.

МОК 27 июня обновил список допущенных россиян до участия в Олимпийский играх. Комитет, помимо Даниила Медведева и Мирры Андреевой, допустил к участию Андрея Рублёва, Карена Хачанова, Романа Сафиуллина, Дарью Касаткину, Людмилу Самсонову и Екатерину Александрову. При этом Рублёв, Хачанов, Касаткина и Самсонова отказались выступать на Олимпиаде в Париже. Вместо них ФТР заявила четырёх новых теннисистов.

В декабре 2023 года МОК допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. Спортсмены должны выступать на состязаниях без флага, гимна, любой другой национальной символики и только в индивидуальных дисциплинах.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.