Москва, 27 июня, 2024, 19:06 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет допустил теннисистов Даниила Медведева и Мирру Андрееву к участию в Олимпийских играх, следует из обновлённого 27 июня списка допущенных на Олимпийские игры в Париже спортсменов.

Pawel Andrachiewicz/Keystone Press Agency/Global Look Press Даниил Медведев

«МОК опубликовал обновленный список индивидуальных нейтральных спортсменов для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже», — следует из пресс-релиза.

Для российских теннисистов МОК выделил восемь квот. Комитет, помимо Медведева и Андреевой, допустил к участию Андрея Рублёва, Карена Хачанова, Романа Сафиуллина, Дарью Касаткину, Людмилу Самсонову и Екатерину Александрову.

Документ также включает дополнительную информацию о решениях спортсменов принять или отклонить приглашения МОК.

Согласно заявлению МОК, участие в Олимпийских играх в Париже осуществляется при условии принятия спортсменом индивидуального приглашения и подписания условий участия, применимых ко всем участникам.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июня глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что российские теннисисты Рублёв, Хачанов и Самсонова не будут выступать на летней Олимпиаде 2024 года в Париже.

Российский велогонщик Александр Власов, которого МОК допустили до Олимпиады в Париже, отказался от приглашения выступить на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Он был в числе первых 14 россиян, которых МОК допустил к Играм в Париже.

В декабре 2023 года МОК допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. Спортсмены должны выступать на состязаниях без флага, гимна, любой другой национальной символики и только в индивидуальных видах спорта и дисциплинах.

Президент Владимир Путин назвал отношение комитета к атлетам из России этнической дискриминацией. Российский лидер отмечал, что олимпийские соревнования без россиян становятся ущербными и неинтересными.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.