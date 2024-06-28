Москва, 28 июня, 2024, 09:53 — ИА Регнум. Экипажи российских штурмовиков Су-25 нанесли удар по опорному пункту и личному составу украинской армии в зоне ответственности группировки войск «Север». Видеозапись этого 28 июня опубликовало Министерство обороны.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

На выложенных оборонным ведомством кадрах запечатлено, как российские лётчики совершают взлёт, следуют в заданный район, наносят удар, поражают поставленные цели и после выполнения противоракетного манёвра и выпуска тепловых ловушек возвращаются на аэродром.

Уточняется, что экипажи Су-25 использовали неуправляемые авиационные ракеты, по докладам передового авиационного наводчика, все назначенные цели были успешно поражены.

«В результате выполнения полетного задания уничтожена специальная техника и живая сила противника», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о групповом ударе армии России по аэродромной инфраструктуре на контролируемой Киевом территории, где собирались размещать самолёты западных стран. Военный подчеркнул, что цель удара достигнута.

Ранее в этот же день координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал об ударе российских военных по пункту дислокации ВСУ в административном здании в районе Купянска в Харьковской области. По его словам, в результате украинская армия лишилась около роты бойцов и двух единиц гусеничной техники.