Москва, 28 июня, 2024, 10:27 — ИА Регнум. Украинская армия потеряла за одни сутки 25 июня рекордное за время спецоперации число военнослужащих в количестве 2345 военных, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своём блоге на YouTube.

Иван Шилов ИА Регнум

«Потери в 2345 человек. Я уверен, что это рекордный показатель за весь период боевых действий», — заявил он.

Как отметил Меркурис, таких потерь у украинской армии не было даже в худший для них период — летом 2023 года.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в Брюсселе 27 июня заявил, что Киев не хочет затягивать конфликт из-за большого количества убитых и раненых со стороны ВСУ. В этой связи он добавил, что Киев хочет подготовить план разрешения конфликта ко второму «мирному» саммиту по Украине.

Министр обороны России Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Алма-Ате 31 мая заявил, что потери ВСУ в мае составили более 35 тысяч военнослужащих. В зоне СВО украинская армия за месяц потеряла свыше 2700 единиц вооружения.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 26 июня сообщил, что украинская армия в ходе боёв с подразделениями российской группировки войск «Запад» потеряла за сутки до 400 бойцов. В зоне ответственности группировки российских войск «Север» ВСУ потеряли до 330 бойцов. Подразделения Южной группировки российских войск улучшили тактическое положение, потери украинской армии на этом направлении составили до 510 военных.