Москва, 28 июня, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение в зоне проведения специальной военной операции, ВСУ за неделю потеряли до 930 военных на этом направлении, сообщил 28 июня официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Полегенько/ТАСС

«Противник потерял до 930 военнослужащих», — заявил генерал-лейтенант.

Кроме того, на этом направлении российские военные нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Украинская армия с 22 по 28 июня потеряла шесть боевых бронированных машин, 36 автомобилей и 19 орудий полевой артиллерии, в том числе шесть гаубиц FH-70 британского производства.

Как сообщало 28 июня ИА Регнум, российские военные освободили населённый пункт Раздоловка в ДНР. Бойцы Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи, за неделю ВСУ потеряли на этом направлении до 4410 военных.

Минобороны 27 июня сообщило, что российские военные за сутки улучшили позиции на четырёх направлениях в зоне проведения спецоперации. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли удары по позициям бригад ВСУ в Великой Новосёлке в ДНР. ВСУ на этом направлении потеряли более 115 военнослужащих.

Подразделения группировки войск «Восток» сорвали попытки ВСУ усилить позиции. Начальник пресс-центра группировки войск Александр Гордеев заявил 27 июня, что военные нанесли удары из артиллерии и тяжёлых огнемётных систем по опорным пунктам и местам скопления личного состава и техники ВСУ у Водяного, Урожайного, Нескучного и Луговского.