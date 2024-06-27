Москва, 27 июня, 2024, 08:06 — ИА Регнум. Подразделения группировки войск «Восток» Вооружённых сил России сорвали попытки украинской армии усилить передовые позиции около Водяново, Октября, Сторожевого, Новодонецкого и Белогорья в зоне проведения спецоперации. Об этом 27 июня рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

РИА Новости/Евгений Биятов

Как отметил Гордеев, войска российской группировки «Восток» продолжают выполнение боевых задач в зоне проведения СВО.

«В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки усиления противником передовых позиций и ротации в опорных пунктах в районах Водяново, Октября, Сторожевого, Новодонецкого и Белогорья», — сказал он.

Начальник пресс-центра уточнил, что военные группировки «Восток» также нанесли огонь из артиллерии и тяжёлых огнемётных систем по опорным пунктам и местам скопления личного состава и техники ВСУ у Водяново, Урожайного, Нескучного и Луговского.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 26 июня рассказал, что российские военные уничтожили за сутки три пусковые установки и транспортно-заряжающую машину американских РСЗО HIMARS ВСУ, а также обслуживавших их иностранных специалистов. Он добавил, что российские силы ПВО за сутки сбили 76 дронов и два снаряда для РСЗО HIMARS украинской армии.

В оборонном ведомстве 23 июня сообщили, что ВС России за сутки сбили 75 БПЛА и уничтожили пусковую установку немецкого ракетного комплекса IRIS-T ВСУ. Также российские военные уничтожили две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей «П-18» украинской армии.