Санкт-Петербург, 28 июня, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Федеральные судебные приставы передали в пользование Минобороны более 190 тыс. единиц конфискованного у правонарушителей имущества, сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) — главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов на полях XII Петербургского международного юридического форума.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«С января 2023 года в целях обеспечения потребностей Вооруженных сил РФ, других войск и воинских формирований передано 190,6 тыс. единиц разного вида имущества — автотранспортные средства, лодки, строительная и компьютерная техника, древесина, табачная продукция и другое имущество», — процитировала Аристова «Российская газета».

Директор ФСПП уточнил, что имущество конфисковали по решениям суда за различные нарушения. В их числе нарушение правил охоты, вождение автомобиля в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и другие, добавил Аристов.

Как передавало ИА Регнум, 25 июня в «Ростехе» сообщили о поставе Вооружённым силам России партии новейших самоходных колёсных гаубиц «Мальва» калибра 152 мм. В корпорации отметили, что новейшие гаубицы предназначаются для нанесения удара по командным пунктам, оборонительным сооружениям, артиллерийским и ракетным батареям, средствам противовоздушной обороны, колоннам бронетехники и личному составу противника.

10 июня стало известно, что Иркутский авиационный завод (входит в состав Объединённой авиастроительной корпорации «Ростеха») передал Минобороны новую партию учебно-боевых самолётов Як-130. Отмечалось, что самолёты прошли все наземные и лётные испытания, а затем направились к месту постоянной дислокации.

«Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» «Ростеха») 5 апреля передал Минобороны партию боевых машин пехоты третьего поколения. Перед этим заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС «Курганмашзавода» Роман Хромов рассказал, что БПМ-3 полностью превосходит американскую БМП Bradley, которую российская машина способна уничтожить с одного выстрела из орудия.