Москва, 10 июня, 2024, 09:51 — ИА Регнум. Иркутский авиационный завод (входит в состав Объединённой авиастроительной корпорации государственной корпорации «Ростех») передал новую партию учебно-боевых самолётов Як-130 Министерству обороны России. Об этом 10 июня сообщила пресс-служба ОАК.

UAC/Global Look Press

«Иркутский авиационный завод Объединённой авиастроительной корпорации (входит в госкорпорацию «Ростех») изготовил и передал Минобороны России партию учебно-боевых самолётов Як-130», — сообщили в госкорпорации.

Уточняется, что самолёты успешно прошли все наземные и лётные испытания, после чего направились к месту постоянной дислокации. По данным пресс-службы, Як-130 имеет превосходную манёвренность и оснащён современным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования.

Как отметил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, в августе нынешнего года исполняется 90 лет с момента создания Иркутского авиационного завода, для которого всё это время выполнение гособоронзаказа являлось одним из главных приоритетов.

«На текущем этапе значительные ресурсы завода также сосредоточены на выполнении задач по поставкам истребителей Су-30СМ и учебно-боевых Як-130 под нужды армии и флота. Як-130, выпускаемые в Иркутске, сегодня играют важную роль в практической подготовке лётчиков Воздушно-космических сил», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 12 апреля ОАК передала Минобороны первую в текущем году партию новых многофункциональных истребителей Су-35С. Отмечалось, что боевые самолёты прошли цикл наземных и лётных испытаний в разных рабочих режимах.

Госкорпорация 5 апреля передала Воздушно-космическим силам России фронтовые бомбардировщики Су-34. Это стало первой поставкой боевых самолётов в российские войска в 2024 году.

Ранее в этот же день «Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» государственной корпорации «Ростех») передал Минобороны партию боевых машин пехоты третьего поколения.