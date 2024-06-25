Москва, 25 июня, 2024, 08:43 — ИА Регнум. Вооружённые силы России получили партию новейших самоходных колёсных гаубиц «Мальва» калибра 152 мм. Об этом 25 июня сообщили в пресс-службе государственной корпорации «Ростех».

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

«Ростех» поставил российским войскам партию новейших 152-мм самоходных колёсных гаубиц «Мальва». Они манёвреннее артустановок на гусеничном ходу, при этом обладают большим техресурсом и дешевле в эксплуатации», — проинформировали в госкорпорации.

Отмечается, что новейшие гаубицы предназначаются для нанесения удара по командным пунктам, оборонительным сооружениям, артиллерийским и ракетным батареям, средствам противовоздушной обороны, колоннам бронетехники и личному составу противника.

Гаубицу «Мальва» создали на базе шасси БАЗ с колёсной формулой 8×8, и её боезапас составляет как минимум 30 выстрелов. Новинка может пройти по дорогам общего пользования 1000 километров без дозаправки и хорошо преодолевает бездорожье, так как имеет полный привод и оснащена мощным дизельным двигателем.

Артиллерийскую установку можно транспортировать с помощью военно-транспортной авиации, «Мальва» помещается в грузовую кабину Ил-76, из-за чего её возможно перемещать на большие расстояния. Её можно развернуть на позиции, навести на цель и покинуть позицию гораздо быстрее по сравнению, например, с буксируемыми орудиями.

«Мальва» — современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать практически любые объекты осколочно-фугасными снарядами на дальности более 24 километров. Благодаря колёсному шасси она способна быстро разворачиваться на позиции и покидать её, уходя от ответного огня, что очень важно в условиях контрбатарейной борьбы», — заявил директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июня стало известно, что Иркутский авиационный завод (входит в состав Объединённой авиастроительной корпорации «Ростеха») передал Минобороны новую партию учебно-боевых самолётов Як-130. Отмечалось, что самолёты прошли все наземные и лётные испытания, а затем направились к месту постоянной дислокации.

«Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» «Ростеха») 5 апреля передал Минобороны партию боевых машин пехоты третьего поколения. Перед этим заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС «Курганмашзавода» Роман Хромов рассказал, что БПМ-3 полностью превосходит американскую БМП Bradley, которую российская машина способна уничтожить с одного выстрела из орудия.