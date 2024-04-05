Москва, 5 апреля, 2024, 09:40 — ИА Регнум. «Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») передал Министерству обороны партию боевых машин пехоты третьего поколения. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба «Высокоточных систем».

Ростех. Кадр из видео

«Курганмашзавод «Высокоточных комплексов» поставил очередную партию боевых машин пехоты третьего поколения БМП-3 в рамках исполнения государственного оборонного заказа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предприятие два года увеличивает объёмы производства военной техники, совершенствуя её под задачи оборонного ведомства.

В пресс-службе уточнили, что «Курганмашзавод» в рамках особого режима работы увеличил штат сотрудников, только в 2023 году набрав свыше 2000 рабочих основных профессий и специалистов.

Ранее заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС «Курганмашзавода» Роман Хромов в интервью «РИА Новости» рассказал, что изучение трофейной американской БМП показало, что она полностью уступает БМП-3. Он уточнил, что российская бронемашина мощным орудием уничтожает американские БМП ВСУ с одного выстрела.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны Сергей Шойгу 20 марта заявил, что с начала 2024 года Вооружённые силы в ходе боёв уничтожили четыре американских танка Abrams, пять немецких Leopard, 27 бронемашин Bradley и пусковые установки РСЗО и ЗРК западного производства.

Глава оборонного ведомства отметил, что западным странам всё труднее аргументировать продолжение финансирования и поставок вооружений Киеву, из-за чего командованию ВСУ пришлось вводить в бой резервы, включая самые дорогие образцы предоставленной зарубежной техники. Украинские войска в общей сложности потеряли 11 тыс. единиц различного вооружения, добавил он.