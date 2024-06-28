Москва, 28 июня, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Российское и белорусское предприятия совместно работают над созданием лёгкого многоцелевого самолёта, сообщил 28 июня президент Владимир Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания одиннадцатого Форума регионов двух стран.

РИА Новости/Виталий Белоусов

Говоря о двустороннем сотрудничестве, Путин напомнил, что в январе он вместе с главой Белоруссии Александром Лукашенко утвердил новую Стратегию научно-технологического развития Союзного государства.

Эта стратегия предусматривает ряд проектов в том числе по выводу на рынок конкурентоспособных продуктов с высокой добавленной стоимостью. Как отметил глава государства, в этой сфере уже многое сделано.

«Например, Уральский завод гражданской авиации и авиаремонтный завод в белорусских Барановичах сообща работают над созданием лёгкого многоцелевого самолёта», — отметил Путин.

Он добавил, что предприятия Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской области наладили сотрудничество с заводами Минска и Минской области в производстве оптических устройств и приборов фотоники для систем связи, передачи данных и информатики.

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Как сообщало ИА Регнум, 29 января Путин и Лукашенко подписали постановление о стратегии научно-технического развития Союзного государства на период до 2035 года.

Как отметил президент России, она содержит конкретные шаги по укреплению технологического суверенитета двух стран, в том числе запуск крупных совместных проектов по импортозамещению и по созданию конкурентоспособных продуктов. Глава государства отметил её важность в условиях санкций.

Лукашенко со своей стороны заявил, что считает главной задачей в промышленной сфере активизацию сотрудничества двум стран в сфере импортозамещения. Подписанное постановление обеспечит взаимное признание технологических операций, отметил он.

Председатель правительства России Михаил Мишустин 15 апреля заявил, что Москва и Минск намерены подписать межправительственное соглашение о совместном производстве лёгкого многоцелевого самолёта «Освей». Союзное государство нуждается в самых современных самолётах разных классов и типов для перевозки пассажиров и грузов, пояснил глава правительства.