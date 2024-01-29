Посёлок Стрельна, Санкт-Петербург, 29 января, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 29 января подписали постановление о стратегии научно-технического развития Союзного государства на период до 2035 года.

Павел Бедняков/POOL/ТАСС Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко

Как передавало ИА Регнум ранее, 29 января Путин и Лукашенко провели в Стрельне (Петербург) заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналистам, что на заседании планируется утвердить документ «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства», действующий до 2026 года, а также подвести итоги аналогичной работы за последние три года.

По итогам заседания был подписан и целый ряд других документов, в частности, декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на период 2024–2026 годов, декрет о реализации единой промышленной политики и постановление о создании медиакомпании Союзного государства. Президент России выразил удивление тому, насколько объёмна папка с документами, подготовленными для подписания.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3863427" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

В апреле 2023 года на заседании Высшего государственного совета Союзного государства Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия за годы развития Союзного государства реализовали более 60 совместных научно-технических программ, в том числе по освоению космоса, в сфере IT, в аграрном секторе, а также в области производства материалов и приборов.