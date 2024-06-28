Москва, 28 июня, 2024, 11:58 — ИА Регнум. Люблинский суд Москвы отказался закрыть от СМИ процесс по делу о приостановке деятельности ООО «Локалкитчен». Фирма доставляла некачественную пищу, из-за которой произошло массовое отравление ботулизмом.

Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

«Судебное заседание по административному правонарушению в отношении ООО «Локалкитчен» пройдет в открытом режиме. Суд не находит оснований для проведения заседания в закрытом режиме», — заявил судья Владимир Кузнецов.

Ходатайство о проведении слушания в закрытом режиме подавала представитель компании Мария Добронравова. Она утверждала, что открытый процесс может нарушить тайну следствия по уголовному делу и привести к разглашению данных о состоянии здоровья потерпевших без их согласия.

В отношении организации составили протокол по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил). Ей грозит штраф от 10 до 20 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 дней.

По данным представителя Роспотребнадзора, количество отравившихся едой сервиса «Кухня на районе», правообладателем которого является ООО «Локалкитчен», составляет не менее 188.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня в России зафиксировали первый случай смерти от ботулизма после массового отравления. В Костроме скончался 21-летний житель области. Врачи не смогли спасти молодого человека, так как он слишком поздно обратился за помощью. Мужчина почувствовал недомогание, когда находился в Нижнем Новгороде, но скорую вызвал лишь на следующий день, вернувшись в Кострому.

Причиной вспышки ботулизма стала красная фасоль в вакуумной упаковке от производителя ООО «Савон-К». Должностных лиц компании-производителя задержали и арестовали. Суд отправил под домашний арест до 15 августа троих обвиняемых по делу об отравлении — коммерческого директора компании — производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина и руководителя отдела качества компании «Локалкитчен» Елену Машкову. Суд также арестовал по данному делу повара Карима Норматова.

По данным на 26 июня, в стационарах России продолжали лечение 148 взрослых пациентов с признаками ботулизма. Из них 44 человека находились на искусственной вентиляции легких.