Москва, 26 июня, 2024, 10:01 — ИА Регнум. В стационарах России продолжают лечение 148 взрослых пациентов с признаками ботулизма. Из них 44 человека находятся на искусственной вентиляции легких, заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Владимир Гердо/ТАСС

«Из больниц в связи с улучшением состояния выписаны 232 человека, в том числе трое детей», — процитировал Кузнецова «Интерфакс».

По его словам, у медучреждений достаточно противоботулинической сыворотки и других медикаментов для оказания пациентам необходимой помощи.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня в России зафиксировали первый случай смерти от ботулизма после массового отравления. В Костроме скончался 21-летний житель области. Врачи не смогли спасти молодого человека, так как он слишком поздно обратился за помощью. Мужчина почувствовал недомогание, когда находился в Нижнем Новгороде, но скорую вызвал лишь на следующий день, вернувшись в Кострому.

В тот же день Роспотребнадзор сообщал об изъятии из оборота свыше 250 тонн сырья и пищевой продукции, которая могла стать причиной заболевания. В отдельных регионах выявляют случаи ботулизма у людей, которые попробовали опасную продукцию, находясь в других субъектах, добавили в ведомстве. Ситуацию держат на контроле.

Пищевое отравление получили более 120 человек в Москве, 20 человек в Подмосковье, 18 в Татарстане и 16 в Нижегородской области. По данным Telegram-канала «112», вспышки ботулизма зафиксировали в Ярославской, Тамбовской и Костромской областях. Общее количество заболевших достигло 375 человек.

Причиной вспышки ботулизма стала красная фасоль в вакуумной упаковке от производителя ООО «Савон-К». Должностных лиц компании-производителя задержали и арестовали. Суд отправил под домашний арест до 15 августа троих обвиняемых по делу об отравлении — коммерческого директора компании — производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина и руководителя отдела качества компании «Локалкитчен» Елену Машкову. Суд также арестовал по данному делу повара Карима Норматова.