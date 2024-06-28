Вашингтон, 28 июня, 2024, 10:27 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп в ходе теледебатов дал понять действующему американскому лидеру Джо Байдену, что тот является худшим главой государства в истории страны. Такое мнение 28 июня высказала кандидат в члены Конгресса США от штата Аризона от Республиканской партии Кэтлин Уинн.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По её словам, которые привела Lenta.ru, Трамп выиграл на теледебатах, так как пришёл на них более подготовленным.

«Я думаю, он дал понять Джо Байдену, что тот был худшим президентом за всю историю (США. — Прим. ред.)», — сказала Уинн.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 28 июня американский бизнесмен и мультимиллиардер Илон Маск назвал прошедшие между Трампом и Байденом дебаты подготовкой к замене действующего президента США в качестве кандидата на пост главы государства от демократов. Он также назвал «говорящими куклами» комментаторов телеканала CNN, на котором проходила встреча кандидатов в президенты США.

Газета Politico 27 июня написала, что ряд членов Демократической партии США начал активно обсуждать замену Байдена после его провального выступления на дебатах с Трампом. По информации издания, один из крупных спонсоров, демократ призвал действующего американского лидера закончить президентскую кампанию после этого.

Позднее в этот же день телеканал CNN сообщил о панике среди представителей Демпартии, начавшейся после дебатов Байдена с Трампом. Часть источников телеканала после встречи кандидатов в президенты США заявила о проблемах у демократов, а часть подвела итог в крайне резкой и нелицеприятной форме для действующего главы Белого дома.