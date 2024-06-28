Вашингтон, 28 июня, 2024, 10:07 — ИА Регнум. Прошедшие ранее предвыборные теледебаты между президентом США Джо Байденом и его политическим оппонентом Дональдом Трампом являются подготовкой к замене действующего главы Белого дома в качестве кандидата на пост главы государства от Демократической партии. Такое мнение 28 июня высказал американский бизнесмен и мультимиллиардер Илон Маск в социальной сети Х.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Один из пользователей соцсети после дебатов написал, что комментаторы телеканала CNN своими действиями «вонзают ножи в спину» действующего президента страны.

«Они просто говорящие куклы. Это подготовка к замене», — ответил на это предприниматель.

Как передавало ИА Регнум, 27 июня телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил о начавшейся среди демократов панике после выступления Байдена на дебатах с Трампом. Отмечалось, что часть источников телеканала подвела итог этой встречи в крайне резкой и нелицеприятной форме для действующего президента США.

Позднее в этот же день газета Politico написала, что ряд представителей Демпартии США начал активно обсуждать замену Байдена после его провала на теледебатах с Трампом. Отмечалось, что крупный спонсор-демократ заявил о том, что действующему главе Белого дома после этого нужно закончить президентскую кампанию.

Теледебаты между кандидатами на пост президента США состоялись вечером 27 июня. Позднее предвыборный штаб Трампа объявил о его победе над Байденом в ходе встречи.