Москва, 17 июня, 2024, 22:51 — ИА Регнум. Основательница «марафона желаний» и блогер Елена Блиновская использовала 18 организаций и трёх индивидуальных предпринимателей, чтобы не платить налоги. Подробности рассказала представитель Федеральной налоговой службы в ходе заседания в девятом Арбитражном апелляционном суде.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что Блиновская использовала схему по перераспределению расходов на лиц, применяющих упрощённую систему налогообложения.

«С 18 организациями и тремя ИП были заключены лицензионные договоры — Блиновская за 10 тыс. рублей давала право использовать результаты её интеллектуальной деятельности, а ей перечисляли роялти от выручки. Все компании вели деятельности в интересах Блиновской», — заявила представитель ФНС.

Все эти фирмы были созданы незадолго до заключения договора с Еленой Блиновской. Как только одна из компаний достигала предельного значения дохода для применения «упрощенки», в схему подключалась следующая организация. Как пояснила эксперт, у всех компаний одинаковые доменные имена, номера кассовых аппаратов, единый центр управления, а деньги использовали супруги-блогеры.

Как сообщало ИА Регнум, девятый Арбитражный апелляционный суд на заседании 17 июня не удовлетворил иск Блиновской о признании незаконным решения инспекции Федеральной налоговой службы о привлечении её к ответственности за совершение налогового правонарушения. Она просила о снижении суммы налогов, пени и штрафа на 1,4 млрд рублей. Арбитражный суд Москвы не удовлетворил её иск.

Блиновскую задержали в Смоленске в апреле 2023 года при попытке пересечь границу с Белоруссией на арендованной машине. Следственный комитет возбудил в отношении неё и её супруга Алексея уголовное дело. По версии следствия, супруги скрыли информацию о доходах и не выплатили налоги на 918 млн рублей. Также их обвинили в двух эпизодах неправомерного оборота средств платежей группой лиц по предварительному сговору.

В ходе производства по делу ФНС обязала Блиновскую выплатить недоимку, штрафы и пени на общую сумму более 1,4 млрд рублей. Блогер обратилась в Арбитражный суд Москвы, чтобы оспорить и признать недействительным это требование, но суд счёл ходатайство необоснованным по существу.

31 мая Блиновская подала в арбитражный суд заявление о банкротстве. Из материалов дела следует, что блогер погасила 140 млн рублей долга.

24 апреля Мосгорсуд продлил срок ареста Блиновской до 26 июля. Первоначально она находилась под домашним арестом, но из-за нарушения его условий суд перевёл её в женский следственный изолятор № 6 по Москве («Печатники»).