Брянск, 28 июня, 2024, 07:23 — ИА Регнум. Российские военные сбили ещё два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинской армии в небе над Брянской областью, сообщил 28 июня глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Их обезвредили силы противовоздушной обороны (ПВО) над Навлинским и Суземским районами.

«Над Навлинским и Суземским районами уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — написал губернатор в Telegram-канале.

По данным Богомаза, в результате действий ВСУ никто не пострадал. Также не было зафиксировано каких-либо разрушений.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 27 на 28 июня Александр Богомаз написал, что над Трубчевским районом Брянской области силы ПВО России сбили три беспилотника ВСУ. Через некоторое время он проинформировал о ещё двух уничтоженных дронах над Трубчевским и Навлинским районами региона. Во всех случаях пострадавших и разрушений не было.

Этой же ночью в Смоленской области силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нейтрализовали девять дронов-камикадзе ВСУ. В Тамбовской области беспилотнтик ВСУ вызвал пожар на нефтебазе в Мичуринском районе.