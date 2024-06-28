Брянск, 28 июня, 2024, 04:01 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины в ночь на 28 июня спустя полчаса часа после первой атаки во второй раз атаковали Брянскую область с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолётного типа уничтожены над Трубчевским и Навлинским районами», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале губернатора.

Александр Богомаз отметил, что в результате сбития украинских дронов, по предварительным данным, никто не пострадал. Повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

Около 03:05 по местному времени (совпадает с мск) глава области написал, что украинские войска предприняли попытку атаковать Брянскую область беспилотниками. Средства ПВО уничтожили три воздушные цели над Трубчевским районом.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 28 июня ВСУ также атаковали Смоленскую область. По информации губернатора региона Василия Анохина, силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы перехватили и уничтожили девять дронов-камикадзе украинских войск. Он уточнил, что при падении обломком дронов никто не пострадал, разрушений инфраструктуры удалось избежать.