Мичуринск, Тамбовская область, 28 июня, 2024, 06:37 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул в Тамбовской области после прилёта беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на нефтебазу в Мичуринском районе, сообщил 28 июня глава региона Максим Егоров.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Он отметил, что распространение огня удалось локализовать.

«В результате образовалось небольшое возгорание. В настоящее время пожар локализован», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Егоров уточнил, что удар БПЛА зафиксировали примерно в 04:35 по московскому времени (совпадает с местным). Тушением пожара занимаются силы пожарной охраны предприятия и 11 пожарных расчётов МЧС РФ.

По данным губернатора, в результате случившегося жертв нет. Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем. Глава региона также добавил, что в случае необходимости людей эвакуируют в ближайший населённый пункт, который расположен в 3 км от нефтебазы.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 13 на 14 июня дроны ВСУ попытались атаковать нефтебазу в Лискинском районе, из-за чего неиспользуемый резервуар с топливом получил незначительные повреждения.

18 июня четыре беспилотника ВСУ совершили налёт на нефтебазу в городе Азове Ростовской области. В результате атаки загорелись резервуары с нефтепродуктами. 19 июня глава региона Василий Голубев написал, что из-за нападения разгерметизировался второй резервуар на нефтебазе.