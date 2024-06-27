Атланта, США, 28 июня, 2024, 00:36 — ИА Регнум. Действующий глава Белого дома Джо Байден и его соперник на предстоящих президентских выборах Дональд Трамп встретятся на предвыборных дебатах в городе Атланте в американском штате Джорджия, сообщил 27 июня телеканал CNN.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп и Джо Байден

Эта телекомпания выступила организатором мероприятия. Встреча начнётся 27 июня в 21:00 по местному времени (28 июня 04:00 мск). Это будут первые дебаты Трампа и Байдена в текущей предвыборной гонке.

Планируется, что продолжительность мероприятия составит 90 минут. Участники дебатов будут говорить по очереди, работать будет только микрофон выступающего.

Байден по результатам жеребьёвки получил право выбрать место на подиуме. Трамп решил говорить последним по порядку.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня Дональд Трамп заявил, что во время дебатов с ним Джо Байдену придётся стоять всё время. Бывший президент уточнил, что телеканал CNN хотел, чтобы оба выступающих говорили сидя.

22 июня старший корреспондент телеканала ABC из пула Белого дома Селина Ван рассказала, что Джо Байден репетирует полуторачасовое пребывание «на ногах» в рамках подготовки к предстоящим дебатам. По словам источников, на которые сослалась журналистка, глава Белого дома также должен изучить необходимую информацию, проработать тезисы для выступления и провести «тренировочные» дискуссии с советниками.

Газета The New York Post (NYP) написала, что Трамп в ходе дебатов с Байденом может попытаться использовать неуравновешенность и «снижение когнитивных способностей» своего оппонента. Британский таблоид Daily Mail допустил, что Демократическая партия США может заменить Байдена как своего кандидата на выборах, если тот плохо покажет себя на дебатах с Трампом.