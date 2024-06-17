Лондон, 17 июня, 2024, 20:56 — ИА Регнум. Демократическая партия США может заменить кандидата на президентских выборах, если действующий глава государства Джо Байден плохо покажет себя на дебатах с кандидатом от партии республиканцев Дональдом Трампом, пишет 17 июня Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM

Такое решение, отмечается в материале, может быть принято в связи с ухудшающимся здоровьем Байдена, которому в 2024 году исполнится 82 года. Решающим моментом станут дебаты с Трампом 27 июня.

По данным издания, если Байден не сможет проявить себя, то демократы рассмотрят кандидатуру Барака Обамы. Среди других возможных претендентов называются имена Ненси Пелоси и Билла Клинтона.

Джо Байден и экс-президент США Дональд Трамп договорились о формате дебатов в рамках предвыборной кампании. Их назначили на 27 июня (после полуночи 28 июня по московскому времени). Беседа продлится 90 минут. Участникам дебатов нельзя будет принести с собой заранее подготовленные материалы. Из реквизита им разрешили принести ручку, блокнот и бутылку воды.

Как передавало ИА Регнум, ранее Байден и Обама присутствовали на мероприятии по сбору средств для избирательной кампании американского лидера в Лос-Анджелесе. Обаме пришлось увести главу Белого дома за руку со сцены. При этом мероприятие оказалось рекордным по сумме собранных средств на избирательную кампанию.

Байден прибыл на мероприятие в Лос-Анджелесе прямиком с саммита G7 в Италии. Состояние президента США и его постоянные ошибки и оговорки вызвали шок у присутствующих на саммите G7 в итальянской Апулии. Он привлёк к себе внимание с самого своего появления на саммите, когда сделал неловкий жест, приветствуя премьер-министра Италии Джорджу Мелони.

Затем президент США пропустил ужин президента Италии Серджо Маттареллы, который состоялся в отеле на юге Италии, а после выступления парашютистов на саммите «Группы семи» президент США неожиданно отвернулся и начал «блуждать». Мелони пришлось взять Байдена за руку и вернуть к группе западных лидеров.

Байден является самым возрастным главой государства в истории США. Он постоянно попадает в казусные ситуации, допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки. В июне американская газета The Wall Street Journal написала со ссылкой на 45 источников среди республиканцев и демократов, что состояние и уровень вовлечённости президента США в политические дела ухудшаются.