Вашингтон, 23 июня, 2024, 07:27 — ИА Регнум. Действующий президент США Джо Байден репетирует полуторачасовое пребывание на ногах в рамках подготовки к дебатам с бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом 22 июня сообщила старший корреспондент телеканала ABC из пула Белого дома Селина Ван со ссылкой на источники.

Ettore Ferrari/Global Look Press Джо Байден

Журналист отметила, что подготовка Байдена состоит из двух этапов. Первая часть будет посвящена изучению необходимой информации и проработке тезисов. После этого запланированы «тренировочные» дискуссии с советниками.

«Это будет практически их полная имитация, включающая в себя 90-минутные формальные дебаты, в ходе которых президент всё время будет стоять на ногах, имитируя то, что ему придётся делать в режиме реального времени на следующей неделе», — пояснила Ван.

В окружении Байдена ожидают от Трампа более дисциплинированного поведения, однако американский лидер готовится к различным сценариям, добавила корреспондент.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Джо Байден и Дональд Трамп договорились о формате дебатов в рамках предвыборной кампании. Их назначили на 27 июня (после полуночи 28 июня по московскому времени). Беседа продлится 90 минут. Участникам дебатов нельзя будет принести с собой заранее подготовленные материалы. Из реквизита им разрешили принести ручку, блокнот и бутылку воды.

Трамп 13 июня заявил, что CNN предлагал сделать формат дебатов сидячим, но он настоял, чтобы выступающие стояли всё время дискуссии. Он также настаивал, чтобы мероприятие длилось два часа.

Второй тур дебатов Байдена и Трампа запланировали на 10 сентября на телеканале ABC Network. Экс-президент предлагал ещё раз встретиться 2 октября на площадке телеканала Fox News, но предвыборный штаб главы государства отказался.

Демократическая партия США может заменить кандидата на президентских выборах, если действующий глава государства Джо Байден плохо покажет себя на дебатах с кандидатом от партии республиканцев Дональдом Трампом, написало 17 июня издание Daily Mail. Предполагается, что демократы рассмотрят кандидатуру Барака Обамы. Среди других возможных претендентов называются имена Ненси Пелоси и Билла Клинтона.

Байден является самым возрастным главой государства в истории США. Он постоянно попадает в казусные ситуации, допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.