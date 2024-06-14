Вашингтон, 14 июня, 2024, 06:10 — ИА Регнум. Президенту США Джозефу Байдену придётся стоять всё время дебатов с его политическим оппонентом и бывшим американским лидером Дональдом Трампом. такое заявление сделал 13 июня политик-республиканец Трамп в ходе интервью YouTube-каналу Impaulsive.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп и Джо Байден

«CNN хотели сидячий формат дебатов, но мне это не понравилось, я хочу, чтобы мы стояли. Думаю, я выиграл этот спор», — пояснил Трамп.

При этом экс-президент США неоднократно заявлял, что хочет дебатировать как минимум два часа и обязательно стоя — это условие Трампа.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в преддверии выборов президента США действующий глава Белого дома Байден и его предшественник Трамп согласились участвовать в дебатах. Экс-президент США в ироничной форме прокомментировал согласие действующего главы государства. По его словам, для того чтобы дебаты состоялись, надо убедиться, что Байден сможет «взобраться на трибуну».

В свою очередь, Байден тоже позволил себе оскорбительные высказывания в сторону оппонента. Он назвал Трампа неудачником с проблемами и обвинил его в попытке добиться блокировки инициативы администрации о миграционной реформе, которая позволит увеличить объём выдачи видов на жительство для иностранцев.

Первый раунд дебатов назначен на 27 июня (28 июня по московскому времени) на телеканале CNN. В студии телеканала CNN не будет зрителей и сторонних кандидатов. Только Байден, Трамп, модератор и обязательно микрофоны, которые будут отключаться, когда истекает лимит времени выступающего. Второй раунд состоится 10 сентября на телеканале ABC Network.

Трамп в своей социальной сети Truth Social предложил провести 2 октября третий раунд дебатов на площадке телеканала Fox News, но получил отказ от предвыборного штаба Байдена.