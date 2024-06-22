Вашингтон, 22 июня, 2024, 17:47 — ИА Регнум. В ходе дебатов с президентом США Джозефом Байденом его предшественник и конкурент Дональд Трамп может попытаться использовать неуравновешенность и «снижение когнитивных способностей» Байдена, отметили в своей публикации обозреватели газеты New York Post (NYP).

TASS/AP Photo/Carlos Osorio Дональд Трамп

Первые дебаты кандидатов состоятся 27 июня в Атланте. Авторы публикации отметили, что Белый дом не объявлял о расписании Байдена на эту неделю, и предположили, что он готовится к дебатам в своей резиденции.

Собеседники издания рассказали, что Байден и ранее испытывал сложности в сохранении спокойствия, в том числе в ходе избирательных кампаний в период его работы в сенате США.

Подобные эпизоды происходили и позднее — в частности, в декабре 2019 года, когда Байдена спросили о работе его сына Хантера на Украине, тот назвал обратившегося к нему мужчину «чертовым лжецом» и «толстым», напомнили авторы.

Кроме того, Трамп, вероятно, попытается использовать когнитивные проблемы Байдена и выставить его «старым и неспособным справляться с фактами», сказано также в публикации. Когнитивные способности Байдена «идут под откос», отметила в беседе с изданием бывший генеральный прокурор штата Делавэр Джейн Брэдли.

«Я смотрела фрагмент его дебатов с Трампом четыре года назад. Но теперь мы видим не того человека, каким он был четыре года назад. Людям это совершенно ясно», — сказала Брэдли.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Предполагается, что основными кандидатами на выборах станут Байден и Трамп.

Как передавало ИА Регнум, ранее обозреватели Daily Mail со ссылкой на осведомлённые источники сообщили, что Демократическая партия США может заменить кандидата на президентских выборах, если Байден плохо покажет себя на дебатах с Трампом.

Байден является самым возрастным главой государства в истории США. Он постоянно попадает в казусные ситуации, допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки. В июне американская газета The Wall Street Journal написала со ссылкой на 45 источников среди республиканцев и демократов, что состояние и уровень вовлечённости президента США в политические дела ухудшаются.

Разговоры о необходимости замены Байдена будут идти как минимум до августа, но воспринимать их всерьёз не стоит: обоих кандидатов затянул водоворот предвыборной гонки, из которой они уже не выберутся, отмечал ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Малек Дудаков.