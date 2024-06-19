Москва, 19 июня, 2024, 09:35 — ИА Регнум. С начала 2024 года из России выслано более 30 тыс. иностранных граждан, ещё 100 тыс. закрыли въезд в страну, сообщила 19 июня официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Александр Кряжев/РИА Новости

«В общей сложности с начала года из страны выслано свыше 30 тыс. иностранных граждан, что почти в два раза больше, чем годом ранее», — написала она в Telegram-канале.

Кроме того, добавила Волк, полицейские закрыли въезд 100 тыс. иностранцев, что на 55% больше, чем год назад.

Также в рамках первого этапа оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024» за неделю было пресечено свыше 50 тыс. правонарушений в сфере миграции, выдворено за пределы страны порядка 9 тыс. иностранцев, выявлено и привлечено к административной ответственности более 6 тыс. работодателей за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан.

Всего с начала 2024 года было возбуждено порядка 2 тыс. уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции и фиктивным миграционным учётом, установлено более 150 лиц, находящихся в розыске, заключила она.

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля президент России Владимир Путин заявил, что властям следует кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он подчеркнул, что в Россию для жизни и работы должны приезжать только те, кто уважает её традиции, историю и язык.

Управление МВД по Московской области 18 июня сообщило, что по итогам длившегося в течение недели первого этапа операции «Нелегал-2024» из России будет выдворено более 1,5 тыс. мигрантов. Всего было возбуждено 413 уголовных дел по преступлениям в сфере миграции. За нарушение режима пребывания в стране было составлено свыше 3,2 тыс. административных протоколов, за незаконное осуществление трудовой деятельности — более 800.

Для урегулирования миграционной ситуации в России необходимо повышение минимальной оплаты труда, введение обязанности работодателя отдавать предпочтение прежде всего местным работникам, а также «вытаскивание из тени» и неэффективной занятости граждан страны, отмечал в комментарии для ИА Регнум обозреватель Пётр Акопов.