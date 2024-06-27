Медведев допустил объединение усилий находящихся под санкциями стран
Москва, 27 июня, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Страны, против которых ввели санкции, могут объединиться для консультаций о коллективной защите против стран, подвергших их рестрикциям. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) 27 июня заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Такие страны могут объединиться уже не только для проведения правовых консультаций, но для проведения консультаций о коллективной защите против тех, кто подверг нас санкциям», — заявил он.
В этой связи зампредседателя Совбеза также допустил включение в обсуждения вопроса о коллективной самообороны. Говоря о санкциях, Медведев также назвал ограничительные меры в отношении России хитрой игрой США против Европы.
В июне Медведев заявил о намерении России подсчитать ущерб от санкций, чтобы иметь возможность предъявить его странам Запада. Он 27 июня заявил о необходимости ускорить создание реестра ущерба, причинённого санкциями.
При этом разрешение конфликта на Украине невозможно без снятия всех антироссийских санкций, подчеркнул Медведев.
В ответ на санкции зампредседателя Совбеза предлагал ежедневно наносить максимальный вред тем странам, которые их ввели.