Москва, 27 июня, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Страны, против которых ввели санкции, могут объединиться для консультаций о коллективной защите против стран, подвергших их рестрикциям. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) 27 июня заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Такие страны могут объединиться уже не только для проведения правовых консультаций, но для проведения консультаций о коллективной защите против тех, кто подверг нас санкциям», — заявил он.

В этой связи зампредседателя Совбеза также допустил включение в обсуждения вопроса о коллективной самообороны. Говоря о санкциях, Медведев также назвал ограничительные меры в отношении России хитрой игрой США против Европы.

В июне Медведев заявил о намерении России подсчитать ущерб от санкций, чтобы иметь возможность предъявить его странам Запада. Он 27 июня заявил о необходимости ускорить создание реестра ущерба, причинённого санкциями.

При этом разрешение конфликта на Украине невозможно без снятия всех антироссийских санкций, подчеркнул Медведев.

В ответ на санкции зампредседателя Совбеза предлагал ежедневно наносить максимальный вред тем странам, которые их ввели.