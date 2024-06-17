Владивосток, 17 июня, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Россия намерена подсчитать ущерб от санкций, чтобы в дальнейшем иметь возможность предъявить его странам Запада. Об этом заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил 17 июня во Владивостоке.

Сергей Корсун ИА Регнум

По его словам, немало государств пострадали от санкций, принятых в обход Совета Безопасности ООН. Можно систематизировать и подсчитать ущерб от этих мер.

«И мы такие санкции тоже смотрим, смотрим на ущерб и собираемся его подсчитывать, чтобы в определённой ситуации предъявить странам, которые вводили в отношении России санкции, понесённые нами убытки», — сказал Медведев, выступая на учредительном заседании Постоянного комитета антинеоколониального движения «За свободу наций!».

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