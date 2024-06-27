Санкт-Петербург, 27 июня, 2024, 17:06 — ИА Регнум. Разрешение украинского кризиса невозможно без снятия всех антироссийских санкций Запада. Об этом 27 июня заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе пленарной сессии Петербургского международного юридического форума.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Скажу прямо, урегулирование украинского кризиса невозможно без снятия всех санкций с Российской Федерации. Что бы там наши партнёры по диалогу ни говорили, что санкции останутся, значит, кризис будет продолжаться», — сказал он.

Зампред Совбеза отметил, что России необходимо подсчитать весь реальный ущерб, который нанесли экономике, гражданам и компаниям санкции, а также упущенную выгоду от ограничения экономической деятельности, чтобы в дальнейшем предъявить эти требования как у себя, так и в иностранных юрисдикциях.

Медведев уточнил, что международное право должно быть против таких мер и в нём обязательно нужно закрепить отказ от политики вмешательства в дела других стран с помощью санкций.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 14 июня заявил, что одним из условий для начала Москвой переговоров по разрешению украинского кризиса является отмена всех антироссийских санкций Запада. Глава государства также уточнил, что базовые соглашения по мирному урегулированию конфликта на Украине нужно будет зафиксировать международными договорами, где должны быть прописаны права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине.

Президент также отметил, что бурная кампания Запада по изоляции России, развязанная после начала спецоперации, провалилась. Кроме этого, Путин констатировал деградацию отношений России с Западом, подчеркнув, что это произошло не по вине российской стороны.