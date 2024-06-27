Брюссель, 27 июня, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Украинские власти не хотят затягивания вооружённого конфликта из-за большого количества убитых и раненых у ВСУ. Об этом 27 июня заявил глава киевского режима Владимир Зеленский по прибытии на саммит Евросоюза в Брюсселе.

TASS/ZUMA

«У нас немного времени, потому что у нас много раненых и убитых на поле боя <…>. Поэтому мы не хотим, чтобы эта война продолжалась годами», — сказал он.

По словам Зеленского, Киев хочет подготовить план разрешения конфликта ко второму «мирному» саммиту по Украине.

Глава киевского режима также уточнил, что у него не было контактов с российской стороной после конференции в Швейцарии, на которой ряд стран заявил о необходимости обсуждения урегулирования на Украине с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы начать переговоры по разрешению конфликта на Украине. Глава государства назвал условиями для этого полный вывод ВСУ из новых российских регионов в границах, которые были у них в составе Украины, и отказ Киева от намерений вступить в НАТО.

Российский лидер также указал на необходимость зафиксировать базовые соглашения по мирному урегулированию конфликта международными договорами, в которых пропишут права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине. Кроме того, Киеву и Западу нужно будет признать новые территориальные реалии и статус Крыма с Севастополем, а также ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей как субъектов России, добавил он.

Президент подчеркнул, что ситуация в зоне боевых действий постоянно меняется не в пользу киевского режима, а потому со временем условия для начала мирных переговоров могут измениться. Путин подчеркнул, что Москва добивается полного урегулирования конфликта на Украине, а не его заморозки, которой желает Запад.

Зеленский позднее назвал предложение Путина «ультиматумом». По его утверждению, Вооружённые силы России якобы продолжат наступление, если Киев выполнит условия Москвы.