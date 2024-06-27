Москва, 27 июня, 2024, 13:16 — ИА Регнум. За сутки в зоне спецоперации российские военные группировки войск «Днепр» уничтожили три пусковых установки РСЗО HIMARS украинской армии, сообщил 27 июня официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Установки HIMARS американского производства российские военные уничтожили в ходе контрбатарейной борьбы.

Также российские бойцы уничтожили гаубицу М777 американского производства и гаубицу FH-70 британского производства, — обе калибра 155 мм. В ходе контбатарейной борьбы ВСУ также лишились САУ 2С1 «Гвоздика» калибра 122 мм.

Бойцы российской группировки войск «Днепра» нанесли удары по украинской армии в Херсонской области в районах посёлка Днепровское и сёл Токаревка и Отрадокаменка. ВСУ потеряли до 80 военных и 13 автомобилей.

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