Москва, 27 июня, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны Вооружённых сил России сбили за сутки два истребителя МиГ-29 украинских войск. Об этом 27 июня рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Tech. Sgt. Charles Vaughn МиГ-29 украинских войск

«Средствами противовоздушной обороны сбито два самолёта МиГ-29 Воздушных сил Украины», — сказал он

Конашенков уточнил, что также российские военные уничтожили за сутки 62 дрона, четыре американские зенитные управляемые ракеты Patriot и два реактивных снаряда для РСЗО HIMARS украинской армии.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Минобороны рассказали, что российские силы ПВО в ночь на 27 июня над тремя регионами сбили семь украинских БПЛА. Два дрона уничтожили над Московской областью, один — над территорией Белгородской области и ещё четыре — над Тверской областью.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов 26 июня сообщил, что средства ПВО ВС России сбили над регионом ракету украинских войск. Он призвал жителей области не подходить к обломкам ракеты и не трогать их.