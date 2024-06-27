Москва, 27 июня, 2024, 07:22 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны в ночи на 27 июня сбили в небе над тремя регионами РФ семь украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.

Уточняется, что средства ПВО сбили два украинских беспилотника над территорией Московской области, один — над территорией Белгородской области и четыре — над Тверской областью.