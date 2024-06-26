Курск, 26 июня, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Российские силы ПВО сбили в Курской области ракету ВСУ, сообщил 26 июня врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Средствами ПВО сбита украинская ракета над Дмитриевским районом», — сообщил Смирнов.

Он призвал людей не подходить к обломкам ракеты, не дотрагиваться до них, потому что это может быть опасно. Нашедшим обломки следует сообщать об этом по телефону 112, добавил врио губернатора.

Ранее Смирнов сообщил об объявленной в регионе ракетной опасности и призвал жителей укрыться в помещениях со сплошными стенами без окон.

Как сообщало ИА Регнум, Смирнов вечером 22 июня написал в Telegram, что в течение дня российские военные сбили 36 украинских дронов и восемь ракет в Большесолдатском, Суджанском и Беловском районах Курской области.

Минобороны 20 июня сообщило об уничтожении над Курской областью украинского дрона самолётного типа.