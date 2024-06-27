Москва, 27 июня, 2024, 11:17 — ИА Регнум. Прокуратура Карелии направила в суд заявление об установлении факта геноцида народов Советского Союза в годы войны, сообщила 27 июня Генеральная прокуратура.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Направлено в суд заявление о признании военными преступлениями, геноцидом советского народа преступлений, совершённых немецко-фашистскими захватчиками, оккупационными властями и войсками Финляндии на территории Карело-Финской ССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», — сообщила Генпрокуратура.

Заявление направили в Верховный суд Карелии в преддверии 80-летия со Дня освобождения Петрозаводска 28 июня 1944 года от фашистских оккупантов.

С осени 1941 года и до конца июня 1944 года две трети самой экономически развитой части территории региона находились под оккупацией Финляндии — союзницы нацистской Германии. В период оккупации финны создали в Карелии свыше ста концентрационных и трудовых лагерей для гражданского населения и советских военнопленных. К концу 1941 года в них находилось более 20 тыс. человек, преимущественно женщин, стариков и детей, количество которых в апреле 1942 года достигло почти 24 тыс. В дальнейшем численность содержавшихся узников в концлагерях колебалась в пределах 15–18 тыс.

За время оккупации только в петрозаводских концлагерях погибли свыше семи тысяч узников. Всего были убиты и замучены 8028 мирных граждан, в финских и немецких лагерях погибли более 18 тыс. советских военнопленных.

Общая сумма ущерба, причинённого оккупацией хозяйству и инфраструктуре Карелии, в переводе на современный курс составляет более 20 трлн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года прокуратура Волгоградской области потребовала признать военными преступлениями и геноцидом советского народа действия фашистов во время Великой Отечественной войны. Немецко-фашистские захватчиками оккупировали территорию Волгоградской области в период с июля 1942 года по февраль 1943 года. За это время общее число жертв превысило 130 тыс. человек, а размер материального ущерба превысил 17 трлн рублей.

В мае прошлого года прокуратура Московской области направила в суд заявление о признании геноцидом народов СССР во время Великой Отечественной войны преступлений нацистов в Подмосковье. В июле Московский областной суд признал геноцидом преступления фашистов против мирного населения и военнопленных во время нацистской оккупации Московской области в годы Великой Отечественной войны в период с октября 1941 года по январь 1942 года.