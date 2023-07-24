Москва, 24 июля, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Московский областной суд признал геноцидом преступления фашистов против мирного населения и военнопленных во время нацистской оккупации Московской области в годы Великой Отечественной войны в период с октября 1941 года по январь 1942 года. Об этом 24 июля сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Суд удовлетворил заявление прокуратуры Московской области об установлении факта геноцида народов Советского Союза, направленное по поручению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что оккупированную территорию Подмосковья и её жителей фашисты планировали превратить в ресурсную базу нацисткой армии, обеспечить её всем необходимым для продолжения войны.

«Граждане подвергались пыткам, их убивали, грабили, выгоняли из жилищ с целью освобождения площади для расквартирования немецких военных частей», ― добавили в ведомстве.

Кроме того, людей выгоняли на дороги и в поля для их разминирования и принуждали строить немецкие оборонительные рубежи.

В суде напомнили об одном из актов зверств, совершённых немецко-фашистскими захватчиками в Московской области. Так, в октябре 1941 года в деревне Микулино Лотошинского района немцы разгромили корпуса психиатрической больницы. Беззащитных душевнобольных пациентов выгоняли на мороз в одном белье, травили газом и расстреливали. Массовое захоронение, в том числе тела женщин и детей, обнаружили в мае 2022 года поисковики.

Всего за период оккупации нацистам Подмосковья погибли более 26 тыс. человек. Материальный ущерб региону от действий немецко-фашистских захватчиков превысил 6,4 трлн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, заявление о признании геноцидом народов СССР во время Великой Отечественной войны преступления нацистов в Подмосковье прокуратура Московской области направила в суд в мае. Такое поручение дал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

В начале июня прокуратура Волгоградской области потребовала признать военными преступлениями и геноцидом советского народа действия фашистов во время Великой Отечественной войны в регионе. Установлено, что с первых дней, как только захватчики появились на территории Сталинградской области, они приступили к ограблению населения, сопровождая его избиениями и пытками.